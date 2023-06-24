30 детей госпитализированы с кишечной инфекцией из детского лагеря под Псковом

.

В детском оздоровительном лагере Псковской области выявлено массовое заражение детей кишечной палочкой. Ситуация находится под контролем, сообщила первый первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

По факту выявления инфекции, в Гдовский район выехали специалисты Роспотребнадзора и медицинский персонал областной инфекционной больницы.

Несовершеннолетние отдыхающие лагеря «Зеркальный» осмотрены. Всего 30 детей с клиническими признаками инфекции и жалобами госпитализированы. Их состояние оценивается медиками, как лёгкой степени тяжести.

В настоящее время смена завершена на пять дней раньше срока. В лагере проводится эпидемиологическое расследование, дезинфекция и подготовка к следующей смене.

В лабораторию направлены пробы воды и пищи, получаемой детьми на протяжении смены. Также ожидаются результаты анализов заболевших. После них дети смогут отправиться на амбулаторное лечение.