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НовостиОбщество24 июня 2023 19:46

Пассажиры суперджета почти 6 часов не могут вылететь по маршруту Псков – Сочи

Источник:kp.ru
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Более чем на 5 часов задержан авиарейс Псков - Сочи 23 июня. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Согласно расписанию, суперджет компании Азимут должен был вылететь из Сочи в 11:50. Однако из-за задержки более чем на пять часов, судно отправилось по маршруту только в 17:18.

Псковский аэропорт им. Княгини Ольги принял судно с пассажирами около 21:45 и сообщил о задержке вылета авиарейса по обратному маршруту. По обновленному расписанию, отправление должно было состояться в 22:30. В настоящее время борт находится в пути.

Посадка в Сочи ожидается в 2:40 вместо 21:10 по расписанию.