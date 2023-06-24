«Приехал, забрал его и похоронил»: что известно о собаке, погибшей в страшном ДТП на Рижском в Пскове

Фото героя

В Пскове 21 июня прохожие и жители дальнего Завеличья стали свидетелями громкой аварии на Рижском проспекте. Автомобили Кадиллак и Рено на полной скорости сошлись в лобовом столкновении. Обошлось без человеческих жертв. Однако от удара в одном из автомобилей не выдержало сердце собаки.

Корреспонденты «Комсомольской правды в Пскове» решили узнать о единственной жертве ДТП, скорбь по которой ещё долгое время не унималась в социальных сетях.

«Похоже, водитель Рено выскочил на встречную полосу, у водителя, по словам очевидцев, есть признаки опьянения», – написали в соцсетях свидетели столкновения.

В тот день хозяин Ральфа, 7-летнего пса породы немецкая овчарка, действительно, был пьян. Что его заставило сесть за руль в таком состоянии, никто не знает, но явно одно – его верный друг был вынужден проследовать за ним и быть в эти минуты рядом.

«Собака породистая, была куплена у разводчика. Обучалась на кинологической базе в Кислово примерно два года. Жила с ним», – поделился в беседе с «Комсомолкой» друг собаки. Именно так Вячеслав Гончаров (имя заменено по решению редакции) решил назвать себя после недавнего события.

О Ральфе Вячеслав вспоминает с добром, но горечью в сердце. Так вышло судьбой, что их дружба с собакой однажды задалась крепче и вернее, чем с его хозяином. Вот и в тот злополучный день мужчина был единственным, кто не отказался и приехал проводить Ральфа в последний путь.

«Приехал, забрал его и похоронил, – рассказывает Вячеслав. – Он был очень умный. Никогда не пытался уйти от хозяина или побежать за кошкой. Любил детей».

Самые любимые фотографии Ральфа у Вячеслава остались с 2018 года, когда они ещё наиболее сильно общались. Потом жизнь их практически развела. Но память о верном четверолапом друге была и будет жить в нем всегда.