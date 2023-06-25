В Псковской области создадут Дом Молодежи на базе государственного университета

Псковской области создадут Региональный Дом Молодёжи на базе Псковского государственного университета. Проект создан при федеральной поддержке и одобрении губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Дом Молодежи расположится более чем на 2 тысячах квадратных метров на улице Некрасова в Пскове. На первом этаже разместится медиацентр, который будет работать над международной повесткой. Здесь появится фуд-корт и библиотечный коворкинг. Цокольный этаж полностью перейдёт звукозаписывающей студии, клубу Российского географического общества и DJ-пространству.

«Главной миссией Дома молодежи станет создание условий для всестороннего развития и интеграции молодежи региона в новую повестку государственной молодежной политики», – отметили в университет.