Псковский ансамбль «Уграда» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса

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В Тольятти Самарской области прошел Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и фольклорных ансамблей «Поёт село родное. Перезагрузка». О победном выступлении ансамбля «Уграда» из Псковской области сообщила председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева в своем Telegram-канале.

Коллектив «Уграда» под руководством Галины Березиной смог пройти отборочный тур и отправился в числе 24 коллективов России в финал конкурса. На нем псковички показали все свое вокальное мастерство и стали лауреатами фестиваль-конкурса.

«Я искренне поздравляю фольклорный ансамбль «Уграда» с достойным выступлением и почётным результатом и благодарю губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за оказанное содействие в поддержке коллектива и всей традиционной народной культуры нашего региона», – поделилась Ольга Тимофеева.