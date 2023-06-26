Псковских выпускников вузов приглашают на службу в подразделения дознания УМВД

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В подразделения дознания УМВД России по Псковской области требуются псковичи до 40 лет. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.
Органы внутренних дел охотно рассмотрят кандидатуры выпускников вузов, желающих связать свою судьбу со службой в подразделениях дознания.
«Мы будем рады молодому, энергичному пополнению. Разумеется, предпочтение будет отдаваться физически и морально крепким кандидатам, которые хотят и могут результативно работать, готовы учиться и профессионально расти», – отметили в УМВД.
Кандидаты должны иметь высшее юридическое образование, отсутствие судимости, отличную физическую подготовку. Соискатели должны быть готовы к выполнению служебных обязанностей сотрудника полиции.
Для сотрудников органов внутренних дел предполагаются гарантии и льготы:
– полный социальный пакет;
– заработная плата от 40 тысяч рублей (своевременно);
– предоставляется оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней;
– обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудника;
– бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственной поликлинике;
– бесплатное форменное обмундирование;
Для сотрудников, несущих службу на территории Великих Лук, предоставляются служебные квартиры.
Обращаться можно к заместителю начальника отдела организации дознания УМВД России по Псковской области Маргарите Санжаре. Сделать это можно двумя способами: по телефону (8 8112) 59-22-92 или лично В Пскове на Октябрьском проспекте, д. 48, каб. 143.