Прямой регулярный авиарейс свяжет Псков и Минск

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Из Пскова в Минск и обратно с 19 июля будет запущен прямой авиарейс. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города Пскова.

Сообщается, что рейс «Псков–Минск» будет регулярным. Отправиться в столицу Беларуси из Пскова можно будет по средам и субботам.

Пассажиры будут отправляться в полет на комфортабельных ВС Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест. Известна и стоимость билетов, минимальная цена поездки обойдется в 3385 рублей.

Актуальное расписание и бронирование доступны на сайте авиаперевозчика Nordwind Airlines.

Запуск полетов по маршруту организован при поддержке Правительства и Губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича. Рейсы в Минск станут первыми международным перелетами из аэропорта Псков за последние 10 лет.