Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм26 июня 2023 9:00

Прямой регулярный авиарейс свяжет Псков и Минск

Источник:kp.ru
.

.

Из Пскова в Минск и обратно с 19 июля будет запущен прямой авиарейс. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города Пскова.

Сообщается, что рейс «Псков–Минск» будет регулярным. Отправиться в столицу Беларуси из Пскова можно будет по средам и субботам.

Пассажиры будут отправляться в полет на комфортабельных ВС Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест. Известна и стоимость билетов, минимальная цена поездки обойдется в 3385 рублей.

Актуальное расписание и бронирование доступны на сайте авиаперевозчика Nordwind Airlines.

Запуск полетов по маршруту организован при поддержке Правительства и Губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича. Рейсы в Минск станут первыми международным перелетами из аэропорта Псков за последние 10 лет.