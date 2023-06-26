Более 110 тысяч человек посетили эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове

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Около 110-115 тысяч человек побывало на познавательной эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове в 2023 году. Об этом сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире «Псковского телеграма Online».

«Я видела огромное количество семей, которые смотрели фильмы, мультфильмы на ярмарке, играли в игры. Я видела большое количество влюбленных парочек. В общем, очень много людей пришли красиво и качественно отдохнуть», – отметила Татьяна Мартынова.

Статистика фестиваля только подводится, «но уже сейчас могу сказать, что ярмарку посетило около 110-115 тысяч человек», – заявила гостья. Также она отметила, что в этом числе люди, которые посещали ярмарку по несколько раз.

Напомним, в Пскове с 17 по 26 июня прошла познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», посвящённая эногастрономии, науке, культуре и искусству. В программе было представлено больше 40 брендов российского вина, гастрономическая ярмарка, дегустация вина с сомелье, знакомство с южной кухней, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, перформансы и многое другое.