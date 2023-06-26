54 учреждения культуры Псковской области доступны по проекту «Пушкинская карта»

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На июнь 2023 года в Псковской области по проекту «Пушкинская карта» доступны 54 учреждения культуры. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего 26,6 юных жителей Псковской области являются обладателями «Пушкинской карты». Сегодня в регионе им доступны 30 культурно-досуговых учреждений, 12 музеев и 8 библиотек.

В программу вошли более 1,7 тыс. культурных мероприятий – это спектакли Псковского обалстного театра кукол, симфонические концерты Губернаторского оркестра, концерты ансамбля русской музыки «Псков» и многое другое.

В этом году молодежь проводила «Культурные выходные», воспользовавшись специальной картой. Он состоялись в Куньинском, Локнянском, Новоржевском, Островском и Порховском районах.