Эксперт: у Мальской долины есть шанс стать федеральным курортом

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Парк «Мальская долина» может претендовать на звание федерального курорта при условии, если проект заручится поддержкой региональных властей. Об этом заявил гендиректор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Вообще конкуренция идёт не курорта с курортом, а в целом Псковской области с Карелией, Ленинградской, Новгородской областями. Там делается огромное количество шикарных проектов. Но зато по цене мы на 30 % дешевле, чем Карелия, на 50 % дешевле Ленинградской области, я уж не говорю о Москве, где все цены на загородный отдых начинаются с 12 тысяч. По сравнению с той же Карелией у нас более тёплый климат, можно купаться, кататься на сапах. Поэтому тут хорошо бы сделать коллаборацию между соседними псковскими площадками», – пояснил Геннадий Орлов.

По мнению эксперта, псковский бизнес должен продвигать регион единым фронтом. Как пример, он предложил Страусиной ферме давать клиентам Мальской долины скидку взамен на обратное действие.