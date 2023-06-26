Общегородской выпускной в Пскове пройдет 27 июня

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Общегородской выпускной в 2023 году в Пскове состоится в сквере ПсковГУ 27 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В программе праздника примет участие солисты заслуженного коллектива народного творчества России Театра танца «Русские узоры» и воспитанники школы танцев хип-хоп «Хоть отбавляй».

Выпускники смогут принять участие в интерактивной программе, конусах и викторинах, спеть в караоке и поиграть на ударных. На память об этом дне у них останутся красивые фотографии.

На площадке сквера будет обустроен фудкорт, где будет возможность перекусить и купить прохладительные напитки.