В Псковской области появится организация для обеспечения обороны и госбезопасности

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В Псковской области в скором времени создадут Автономную некоммерческую организацию (АНО) в целях предоставления услуг в сферах обороны и государственной безопасности. Об этом в комментариях к одному из постов на странице губернатора Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте» заявило сообщество правительства Псковской области.

Организация также будет предоставлять услуги гражданской обороны, общественной безопасности и борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от возможных чрезвычайных ситуаций.

Представители АНО будут содействовать органам государственной власти РФ и региона, местного самоуправления муниципальных образований, а также организациям в решении других задач. В частности, в ним относится: подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, техногенных, экологических и иных катастроф; предотвращение несчастных случаев; оказание помощи пострадавшим в ЧС, социальных, региональных или национальных конфликтах, беженцам и вынужденным переселенцам; защита прав и свобод граждан, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; а также патриотического, в частности, военно-патриотического воспитания граждан России.

Филиалы планируют создать во всех районных центрах, городских округах и городских поселениях. На сегодняшний день ведется работа по регистрации юридического лица, формированию штата, а также определению источников финансирования деятельности.

Кроме того, в районах ведется работа по формированию филиалов организации, прорабатываются вопросы их размещения на базе городских или районных администраций и подведомственных организаций, решаются вопросы их материально-технического обеспечения с целью осуществления деятельности.