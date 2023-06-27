Псковичей в августе ждут соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону

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В Пскове в августе пройдут соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup и соревнования по триатлону «Псковский триатлон». Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В правительстве региона прошло заседание оргкомитетов по организации и проведению соревнований. В ходе мероприятия состоялось обсуждение по вопросам проведения мероприятий, обеспечения безопасности спортсменов и зрителей.

Регистрация на соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup уже началась на официальном сайте проекта.

Отметим, что это будет второй заплыв на реке Великой в Пскове. Дистанции для участников – 1700, 2500 и 5000 метров. В этом году старт заплыва начнётся с понтона у Псковского кремля, а финиш будет организован на пляже у Мирожского монастыря. Соревнования Swimcup в этом году запланированы на 12 августа.

Также спортсмены могут зарегистрироваться на «Псковский триатлон» до 8 августа.

Мероприятие пройдёт на олимпийской дистанции в районе исторического центра Пскова с плаванием по реке Великой (1,5 километра), велоэтапом (40 километров) и бегом по городской набережной (10 километров).

Помимо этого, в преддверии соревнований пройдут два забега-спутника триатлона на набережной реки Великой: для девушек – на пять километров, для детей – на один километр. «Псковский триатлон» пройдёт 13 августа.