Девять тысяч юных псковичей побывали на ярмарке «Виноград»

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В детской зоне на ярмарке «Виноград» провели время девять тысяч детей. Об этом сообщила директор Центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции 26 июня.

По словам специалисты, все организаторы ярмарки, в частности аниматоры и волонтёры трудились не покладая рук.

Кроме того, в этом году ярмарка расширила парк деревянных фигур до 25 штук. «Ярмарка ни разу не пустовала, всегда была полна зрителями. Отрадно, что наша команда принимала участие в этой работе. Очень важна возможность семейного отдыха, это очень хорошая история. Каждый день наблюдала картины, как в зоне "Дон" сидели семьи, играли в игры. Это прекрасный показатель того, что ярмарка – семейный отдых и возможность провести время вместе», – подчеркнула Татьяна Мартынова.