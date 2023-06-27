Псковский экс-следователь отправится в колонию на шесть лет

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Несколько преступлений бывшего следователя по особо важным делам одного из следственных подразделений Пскова раскрыли сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области совместно с СУ СК России по Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что бывший сотрудник правоохранительных органов незаконно забрал себе ювелирные изделия, изъятые в ходе обыска в рамках расследования одного из уголовных дел. А документы, в которых было зафиксировано изъятие драгоценностей, уничтожил.

Помимо этого, во время расследования другого уголовного дела мужчина присвоил себе двадцать тысяч рублей. Деньги были направлены от матери обвиняемого в счёт возмещения ущерба.

Кроме того, известно, что экс-следователь, употребляя алкогольные напитки в своём рабочем кабинете, показал двум знакомым оружие и боеприпасы, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу. Затем бывший сотрудник похитил пистолет и пятьдесят патронов к нему и продал одному из присутствовавших за тридцать тысяч рублей.

Приговором Псковского городского суда мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений и приговорён к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.