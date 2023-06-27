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НовостиОбщество27 июня 2023 8:47

Более 60 юных псковичей встретились в планетарии с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В Псков вновь приехал космонавт-испытатель, Герой России Сергей Кудь-Сверчковым. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Его приезд в прошлом году никого не оставил равнодушным, и этот визит снова вызвал живой интерес у псковичей», — напомнил Борис Елкин.

В планетарии на встречу с космонавтом пришло свыше 60 детей, для юных псковичей пришлось организовать дополнительные места. «Полтора часа ребята не отпускали гостя и расспрашивали о космосе, о том, как живут на МКС космонавты, и что нужно сделать, чтобы однажды полететь на земную орбиту», — рассказал глава Пскова.

Кроме того, космонавт посетил городской загородный лагерь «Радуга». Там, Сергей Кудь-Сверчков рассказал о космическом пространстве, провел автограф-сессии. Кроме того, ребята сделали фото на память с настоящим космонавтом.