Кратковременный дождь ждёт псковичей 27 июня

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Сегодня, 27 июня, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер восточных направлений умеренный. Средняя температура днем составит до +22...+27 градусов, ночью ожидается всего до +7...+12 градусов.

В Пскове днем пройдёт кратковременный дождь, ночью существенных осадков не ожидается. Температура днем сосьвит до +24...+26 градусов, ночью ожидается всего до +10...+12 градусов. В Великих Луках также пройдёт кратковременный дождь. Температура днем поднимется до +23...+25 градусов, ночью прогнозируется до +8...+10 выше нуля.