Очередь из грузовиков на псковской границе выросла в 1,2 раза

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Очередь грузовых автомобилей на въезд в Россию из Латвии через пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», расположенные в Псковской области, за последнюю неделю увеличилась в 1,2 раза. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованные 26 июня.

В очереди на въезд в Россию через Псковскую область стоят в общей сложности около 320 большегрузов. «Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств. – Прим. ТАСС) перед пунктом пропуска – 290», – поделились информацией на сайте ФТС.

На пункте пропуска «Убылинка» очередь из фур составляет 30 автомобилей. Добавим, что неделю назад на псковской границе было всего 270 грузовых автомобилей.

Кроме того, в очереди есть и легковые автомобили. На пункте пропуска «Бурачки» проехать в Россию планируют 50 машин, а на «Убылинке» – 40 автомобилей. Помимо этого, на пункте пропуска «Лудонка» на въезд в Россию стоят семь транспортных средств.