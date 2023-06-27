«И у нас полезли первые лисята»: в псковских лесах начали собирать первые грибы и ягоды

Фото здесь и далее из группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Первые грибы обнаружили в лесах Псковской области местные жители. Об этом они сообщили в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Гдовский район. Хорошо вчера промочило лес. Ягоды, пусть немного, но радуют. А ещё появились зародыши лисичек», – отметилав посте Анна Пшеницына. Подписчика группы также выложила фотографии собранной в Гдовском районе земляники. «Жаль, что дивный аромат этих ягод не сможет передать ни одно фото», – заключила женщина.

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Своими фотографиями поспешил поделиться и Иван Какурин. «И у нас полезли первые лисята», – гласила подпись под фото.

Псковичи стали воодушевленно делиться в комментариях своими грибными и ягодными местами.