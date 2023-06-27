В «Михайловском» пройдут съёмки фильма о событиях 1825 года

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Новый фильм планируют снимать в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в июле. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Кинолента будет повествовать об отдельных событиях 1825 года, когда в России, в Санкт-Петербурге на Сенатской площади, произошло восстание декабристов.

Пока рабочее название кинокартины — «Цербер». Съёмками будет заниматься «Студия Чеховъ» вместе с Институтом развития интернета и, конкретно, Владимир Щегольков (режиссёр-постановщик) и Пётр Духовской (оператор-постановщик).

Пушкинский заповедник извещает псковичей о расписании съёмок: 11 июля — мемориальная усадьба «Михайловское» парк и дом-музей поэта; 12 июля — парки в мемориальных усадьбах «Петровское» и «Тригорское» и дом-музей Осиповых и Вульфов в «Тригорском»; 13 июля — литературно-этнографический комплекс в деревне Бугрово; 14 июля — парк «Тригорского».

Всех, кто планирует поездку в Пушкиногорье в этот период, просят учитывать, что некоторые объекты в дни съёмок могут быть закрыты для посещения.