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НовостиОбщество28 июня 2023 4:38

В Пскове простились с семерыми героями спецоперации

Источник:kp.ru
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В Пскове в последний путь проводили семерых бойцов, погибших в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В Пскове простились с героями:

— Лейтенантом Антоном Золотовым;

— Сержантом Игорем Королевым;

— Гвардии младшим сержантом Дмитрием Игнатенковым;

— Младшим сержантом Максимом Степановым;

— Рядовым Сергеем Агеевым;

— Рядовым Антоном Елецким;

— Рядовым Сергеем Литвиновым.

«Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», — заверил губернатор.