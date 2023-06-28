В Пскове простились с семерыми героями спецоперации

.
В Пскове в последний путь проводили семерых бойцов, погибших в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
В Пскове простились с героями:
— Лейтенантом Антоном Золотовым;
— Сержантом Игорем Королевым;
— Гвардии младшим сержантом Дмитрием Игнатенковым;
— Младшим сержантом Максимом Степановым;
— Рядовым Сергеем Агеевым;
— Рядовым Антоном Елецким;
— Рядовым Сергеем Литвиновым.
«Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», — заверил губернатор.