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НовостиОбщество28 июня 2023 5:49

Самый кассовый индийский фильм покажут на псковском кинофестивале

Источник:kp.ru
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Самый кассовый фильм Индии покажут на IV Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове, который пройдёт с 7 по 9 июля. Об этом сообщил программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

По его словам, индийское кино на мероприятии будет показано впервые. «Эта картина входит в топ-10 самых кассовых фильмов мира», – подчеркнул генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.

«Картина отдаёт дань традиции. Это настоящий блокбастер. Будут песни и хореография», – подчеркнул Алексей Дунаевский.

Кроме того, спикеры выразили благодарность правительству Псковской области, губернатору региона Михаилу Ведерникову и администрации Пскова за помощь в предоставлении площадок и кинозалов.