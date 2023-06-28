При подавлении попытки военного мятежа погибли два лётчика из Пскова

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Два псковских лётчика погибли при подавлении попытки военного мятежа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«События выходных надолго останутся у всех в памяти. На наших глазах вспыхнул и быстро прогорел вооружённый мятеж, который грозил перерасти в братоубийственный конфликт с большим количеством жертв», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что беда прошла мимо, а тонкая, профессиональная работа целого ряда ведомств спасла множество жизней.

«Но жертвы всё же были. Те самые герои-лётчики, о которых вчера говорил в своём обращении президент. Среди них были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона, экипаж Ка-52: подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников», – сообщил губернатор.

По его словам, лётчики остались верными присяге и сделали всё, чтобы уберечь страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников.

«Чтобы не происходило в России – в ключевые моменты истории мистическим образом всегда появляются герои, которые встают на защиту своей страны, своего народа. И защищают. Иногда ценой собственной жизни. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – подытожил Михаил Ведерников.