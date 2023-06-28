До +27 градусов поднимется температура в Псковской области 28 июня

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Сегодня, 28 июня, в Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть восточных направлений умеренный. Средняя температура днем составит до +22...+27 градусов, ночью ожидается всего до +9...+14 градусов.

В Пскове днем также пройдёт кратковременный дождь, ночью без существенных осадков. По прогнозам синоптиков воздух сегодня прогреется до +24...+26 градусов, ночью ожидается до +12... +14 градусов. В Великих Луках пройдут кратковременные дожди. Температура днем — до +22...+24 градусов, ночью ожидается всего до +11...+13 градусов.