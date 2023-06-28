Псковская делегация участвует в международном форуме в Уфе

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Делегация Псковской области принимает участие в X Форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе Республики Башкортостан. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В состав делегации из Пскова вошли: председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, председатель Комитета по туризму Псковской области Марина Егорова и заместитель начальника Управления протокола и внешних связей Правительства Псковской области Елена Петрова.

«Мероприятие направлено на укрепление отношений Республики Беларусь и Российской Федерации, расширение деловых контактов и развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества», — отметили в пресс-службе правительства Псковской области.

По традиции в программу Форума России и Беларуси входит насыщенная деловая и культурная часть.

Добавим, что Республика Беларусь я является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Псковской области среди стран СНГ. «Объем товарооборота Псковской области с Республикой Беларусь за 3 месяца 2023 года увеличился на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 34,7 млн $», — отметили в пресс-службе региона.