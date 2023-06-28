Троих псковских бойцов вернули из плена в Россию

.

Троих псковских бойцов вернули из плена в рамках обмена после атаки ДРГ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«Некоторые наши бойцы тогда попали в плен. Нам известно о десяти. Их показывала украинская пропаганда и её пособники из числа предательских вооружённых формирований. Тогда же появился резонансный ролик с предложением в адрес губернатора Белгородской области об обмене на нейтральной территории. Как мы теперь знаем, никакого "справедливого обмена" боевики из псевдорусских террористических организаций и не предполагали, это была банальная ловушка», – объяснил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что было сделано всё возможное, чтобы договориться об обмене псковских пленных.

«Большое содействие в этом оказал наш сенатор Андрей Анатольевич Турчак. Обычно такие обмены занимают месяцы. Троих наших военнослужащих уже обменяли. Это произошло не вчера. Родственники давно оповещены, но мы решили не делать из этого сенсацию, потому что момент для всех очень непростой. Там тоже есть свои процедуры, которые проводит контрразведка. Тем не менее трое бойцов были вызволены. И это самое главное», – заверил Михаил Ведерников.

По словам главы региона, некоторые псковские военнослужащие на данный момент проходят лечение и реабилитацию.

«Некоторые наши ребята, по понятным причинам точные цифры не называю, находятся на лечении и реабилитации в лучших медицинских учреждениях в Белгородской области и в Санкт-Петербурге. Общими усилиями им оперативно была обеспечена квалифицированная помощь», – уточнил Михаил Ведерников.