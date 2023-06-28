В Великих Луках начнёт работу «Ночной патруль»

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В Великих Луках решили создать «ночные патрули» из числа внештатных сотрудников полиции. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ключевой задачей таких патрулей должно стать выявление водителей, которые планируют сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В резльутате был сформирован тестовый «ночной патруль» из двух человек. Они будут для дежурить возле питейных заведений на улицах Дьяконова и Зверева в Великих Луках.

При выявлении нетрезвых лиц за рулём, участники общественного патруля должны оперативно связаться с нарядами ДПС, заступившими на смену, и проинформировать их о складывающейся ситуации.

Если создание патрулей даст положительный результат, то работа в данном направлении будет продолжена.