Псковский губернатор назвал особенности предоставления информации об участниках спеоперации

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Особенности информирования касательно псковских военнослужащих назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«Событий много. Наши военнослужащие, мобилизованные, добровольцы, бойцы ЧВК доблестно сражаются за будущее нашей страны по многим направлениям, во многих подразделениях. Конечно, мы не можем детально рассказывать о судьбе всех наших бойцов. Понимаю, что тяжело оставаться в неведении относительно судьбы своих близких. Но многие данные мы просто не имеем права разглашать», – уточнил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил также, что дефицит информации часто пытаются восполнить те, кто обслуживает интересы противника.

«Своими публикациями они всегда стремятся вызвать озлобленность и панику среди населения, создать почву для недоверия к официальным органам власти. Призываю не помогать врагу и не доверять тому, что они подают под соусом независимой журналистики. У нас было много поводов убедиться в том, что «зависимость» от западных кураторов у них прямая и постоянная. Мы все видели, как они радовались началу военного мятежа, и как загрустили, когда кровопролитие не случилось. Этих людей мы хорошо знаем, они желают нам только зла», – подчеркнул губернатор.

По его словам, региональные власти следят за ситуацией и оказывают максимально возможную помощь. «Пусть и далеко не всегда публично», – подытожил губернатор.