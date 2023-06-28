Псковичам рассказали о дате проведения фестиваля «Прорыв линии "Пантера"»

.

В Псковской области вновь состоится военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера». Об этом председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в своем Telegram-канале.

Мероприятие пройдет 9 июля в деревне Холматка Островского района в Мемориальном комплексе «Линия Сталина». Участниками фестиваля станут свыше ста реконструкторов из Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова.

В ходе мероприятия будут воссоздаданы эпизоды боя, который состоялся в районе Острова в июле 1944 года. На мероприятии будет представлена бронетехника времён Великой Отечественной войны. Кроме того, организаторы будут использовать пиротехнику, чтобы создать эффект максимального погружения в эпоху.