Звание «Заслуженный работник лесного хозяйства» планируют создать в Пскове

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В Псковской области может появиться звание заслуженного работника лесного хозяйства. Инициатива поступила в Псковское областное Собрание от губернатора Михаила Ведерникова. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя комитета по экономической политике Псковского областного Собрания Андрея Козлова, регион, в сравнении с Сибирью или Карелией, является не самым лесным субъектом, однако отрасль развита достаточно.

Сейчас в ней трудится большое количество настоящих профессионалов. «Это лесничие, добросовестные лесозаготовители, сотрудники организаций, занимающихся лесоустройством и лесовосстановлением, преподаватели учебных заведений», – отметил председатель профильного комитета.

По его словам, на данный момент на территории Псковской области сложилась сложная ситуация с кадрами в лесной отрасли. Депутаты областного Собрания не единожды обращались в федеральные органы с просьбой поднять уровень заработной платы лесничим в бюджетных организациях.

«Престиж этой профессии необходимо повышать», – отметил Андрей Козловский. А региональное звание, в частности, должно этому способствовать.

Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» может быть присвоено работникам организаций лесного хозяйства. Псковичам, удостоенным звания также будет выплачено единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей.