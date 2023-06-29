В ТИЦ рассказали о турпотенциале Красногородского района

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Туристический потенциал Красногородского района презентовали в ТИЦ Псковской области. Об этом сообщает ПАИ.

На мероприятии присутствовали глава Красногородского района Валентина Понизовская, директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко и псковские предприниматели, самозанятые, студенты естественно-географического факультета ПсковГУ направления «Туризм».

На выставке-презентации турпотенциала района продемонстрировали четыре презентационных ролика. Участники познакомились с историей муниципалитета, его воинской славой в годы Великой Отечественной войны, с культурным наследием и достопримечательностями района.

В материалах была затронута и тема событийного туризма, участники поговорили о развитии деревни Платишино, знаменитой своим музеем истории старообрядцев.

В августе в этом населённом пункте проведут масштабный фестиваль гусельной музыки. «В Платишино много достопримечательностей. Приятно, что в 2022 году, в Год нематериального культурного наследия, мы приняли участие в проекте Платишино. Мы разработали проект совместно с туроператорами, с турагентами и вышли на федеральный уровень. Проект Платишино вошёл в "Серебряное ожерелье"», – рассказала Валентина Понизовская.

Представители Красногородоского района рассказали присутствующим об особенностях фестиваля гусельной музыки «Граинская сторона» и пригласили псковичей на масштабный праздник.

Специалисты презентовали места, которые могут быть интересны туристам. В час но, поговорили о часовне Воскресения, о музее крестьянского быта, который функционирует на базе сельского местного клуба. В экспозиции собрали свыше трёх тысяч единиц предметов быта и культуры старообрядцев: она демонстрируют сцены крестьянской жизни староверов. Представители района отметили, что музей – единственное в Псковской области место, которое демонстрирует нрав, быт и традиции старообрядчества.

Кроме того, важную роль в развитии муниципалитета играют возможности гастрономического туризма. В завершении встречи был показан ролик о людском потенциале муниципалитета. В нём были представлены жители, которые производят сыр и работают на пасеке.