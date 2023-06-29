В псковском парке появится «умный» спортивный комплекс

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«Умный» ФОКОТ планируют создать в парке 300-летия Прокуратуры в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Споркомплекс будет включать максимальный набор площадок. «Здесь можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол, бегать и прыгать в длину, заниматься на уличных и воркаут-тренажерах», — поделился Борис Елкин.

Для псковичей будут оборудованы раздевалки и биотуалеты, появятся трибуны на 100 мест и пост охраны, а прилегающая территория будет благоустроена.

Название «умный» ФОКОТ спортплощадке дано не случайно, поскольку рядом с тренажерами будут находиться QR-коды, по которым можно загрузить программы тренировок.