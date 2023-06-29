Александр Баев отказался от участия в выборах на пост губернатора Псковской области от КПРФ

.

Александр Баев снял свою кандидатуру с выборов губернатора Псковской области от КПРФ. Об этом сообщает ПАИ.

Информацией поделился первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Известно что Александр Баев написал соответствующее заявление «по личным обстоятельствам».

Теперь персону нового кандидата 1 июля обсудит партийный пленум, после чего его должна будет утвердить областная конференция КПРФ. Петр Алексеенко не ответил на вопрос, кто будет новым кандидатом от компартии.

По поводу своей собственной кандидатуры Пётр Алексеенко отметил:«у нас много есть ребят хороших, на мне свет клином не сошёлся».

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехдневным – 8, 9 и 10 сентября.