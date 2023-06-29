Мобильный комплекс «Дозор» тестируют в Пскове

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В городе запустили пилотный проект по использованию мобильных комплексов «Дозор». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В комплекс включены специальные устройства, которые фиксируют нарушения в сфере благоустройства и передают сведения в административную комиссию. «На их основе возбуждается административное производство, и нарушителю направляется постановление о наложении штрафа», — объяснил Борис Елкин.

Тестирование комплекса начали с парковки на газонах. В будущем можно будет запрограммировать устройство на фиксацию неубранных сосулек, снега, мусора.