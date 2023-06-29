Сессия Псковского областного Собрания запланирована на 6 июля

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Заключительная перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания депутатов назначена на 6 июля. Решение принял Совет законодательного органа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Мероприятие начнётся с парламентского часа, который будет посвящён деятельности системы образования региона. Спикер Собрания Александр Котов назвал тему «вопросом с бородой», поскольку первое предложение обсудить итоги капремонта школ региона поступило от лидера фракции «Единая Россия» Армена Мнацаканяна ещё в марте.

В повестку сессии будет включено 20 вопросов. Депутаты рассмотрят изменения в закон об областном бюджете, инициативы губернатора Михаила Ведерникова о предоставлении семьям участников спецоперации земельных участков и о введении новых категорий граждан, имеющих право на льготу по транспортному налогу.

Кроме того, парламентарии обсудят предложенные изменения в закон о капремонте и вопрос об исполнении областного бюджета и бюджета ФОМС в 2022 году. Помимо этого депутаты обсудят учреждение должностного знака губернатора и нового регионального звания, а также тема коснётся границ охраны комплекса купеческих домов в селе Велье Пушкиногорского района.