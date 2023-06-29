Пострадавшим от затопления в Херсоне жителям доставили гумпомощь от псковичей

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Гуманитарный груз из Псковской области прибыл к месту размещения пострадавших от затопления в Херсоне. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества.

Псковичи собрали необходимые вещи для пострадавших от наводнения в Херсоне. Вчера, 28 июня, Гуманитарный груз был передан работникам Службы поддержки гражданского населения Новой Каховки.

Известно, что помощь от псковичей доставлялась к новокаховчанам и жителям Новокаховского городского округа трое суток. Сопровождающим груз был назначен советник заместителя губернатора Псковской области.

Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области выразил благодарность тем, кто принял участие в сборе помощи: оперативно собрал и принес продукты питания и другие вещи, которые необходимы пострадавшим от затопления.

«Нужно отметить, жители Пскова и Псковской области уже более года помогают Херсонщине. Ранее поддерживали жителей Берислава, сейчас новокаховчан и жителей Новокаховского городского округа», — отметили в Ресурсном центре поддержки добровольчества.

Глава Администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев благодарит за помощь и поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команду, которые в самой сложной жизненной ситуации всегда оказываются рядом.