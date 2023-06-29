В Псковской области 29 июня местами ожидаются грозы

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Сегодня, 29 июня, в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем могут пройти кратковременные дожди, местами ливни, а в отдельных районах и вовсе синоптики прогнозируют грозы.Ночью псковичей также ждут кратковременные дожди.

Ветер будет дуть северных направлений умеренный, днем при грозе возможно сменится порывистым. Средняя температура днем составит до +21...+26 градусов, ночью ожидается всего до +9...+14 градусов.

В Пскове днем пройдут кратковременные дожди, гроза, ночью существенных осадков не ожидается. Средняя температура днем поднимется до +24...+26 градусов, ночью ожидается всего до +12...+14 градусов.

В Великих Луках пройдут кратковременные дожди. Средняя температура днем достигнет отметки в +21...+23 градуса, ночью оижадается всего до +10...+12 выше нуля.