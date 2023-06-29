Псковских молодых матерей могут освободить от уплаты транспортного налога

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс в региональный парламент законодательную инициативу об освобождении молодых матерей от транспортного налога. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект закона разработан для исполнение поручений президента РФ Владимира Путина. Такая мера поддержки направлена на стимулирование рождаемости в Псковской области.

Таким образом, молодые матери, родившие первенца в возрасте до 25 лет в период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года, освобождаются от уплаты транспортного налога.

«Льгота по транспортному налогу рассчитана на три года – с рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил», — пояснили в пресс-службе правительства региона.

По решению Совета Собрания депутатский корпус рассмотрит проект закона 6 июля на сессии регионального парламента.