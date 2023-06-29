В Пскове до конца лета оборудуют два турбоперекрестка

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В Пскове появятся два турбоперекрестка: на площадях Героев-Десантников и Победы. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Такое решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения по предложению общественников. Ключевой задачей нововведения является увеличение скорости проезда автомобилей и снижение количество ДТП.

«Суть турбокольца в том, что движение идет строго по полосам. При этом правый ряд может повернуть только направо для выезда на смежную дорогу. Въехать на кольцо можно со среднего или левого ряда для того, чтобы продолжить движение по нему», — объяснил действие турбоперекрестков Борис Елкин и добавил, что новая разметка появится в регионе до конца лета.

По его словам, анализ ДТП за 5 месяцев выявил новые «предочаговые» места. «Для повышения безопасности на пересечении улиц Максима Горького и Конной изменим разметку, работы запланировали на июль», — пояснил глава Пскова.

Кроме того, будет проработан вопрос установки светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя. «Но поручил сделать так, чтобы все четыре светофора – на Некрасова, Гоголя, Свердлова и Кузнецкой – работали синхронно», — уточнил Борис Елкин.