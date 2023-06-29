Посетители Изборского заповедника смогут отведать сетоские угощения в новом кафе

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Новое мини-кафе открылось в Изборском музее-заповеднике. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Здесь посетители смогут попробовать свежую выпечку и выпить ароматного чая. «Благодаря открытию новой площадки традиционные сетоские угощения можно будет попробовать не только в музее-усадьбе сето в деревне Сигово, но и в Изборске. Это хорошая новость не только для туристов, но и для псковичей, любящих аутентичную кухню этого народа», – отметили в пресс-службе музея.

Кроме того, в сетоском амбаре можно будет купить памятные сувениры, в частности связанные с народом сето.