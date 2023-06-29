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НовостиОбщество29 июня 2023 9:47

МЧС назвала предварительную причину пожара на Форелевом хуторе в Печорском районе

Источник:kp.ru
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Специалисты назвали предварительную причину пожара на Форелевом хуторе в Печорском районе в деревне Вашина Гора. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По предварительной информации причиной возгорания в гостевом доме Форелевого хутора может быть аварийный режим работы отопительной печи в доме.

Отметим, что возгорание в доме началось в 23:22. В результате разрушительного действия огня сгорела кровля на площади 20 квадратных метров.

Гости, прибывших на отдых из Санкт-Петербурга, стали очевидцами пожара. Вечером туристы планировали сходить в сауну, однако увидели дым, а затем и огонь на втором этаже дома.