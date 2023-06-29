Как из космоса выглядят грозы и северное сияние, рассказала псковичка Юлия Пересильд

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Первая актриса-космонавт, уроженка Псковской области Юлия Пересильд рассказала, как из космоса выглядят северное сияние и грозы над Землёй. Очередной историей с полёта на МКС для съёмок фильма «Вызов» поделилась его главная героиня в своём блоге.

«Наслаждаемся видами Земли-красавицы из купола!, - описывает сделанное накануне посадки совместное фото с Климом Шипенко актриса, – мы уже всё сняли к этому моменту и хочется просто наслаждаться красотой! Отсюда мы увидели северное сияние над планетой. И ещё меня поразили грозы. Когда станция летит ночью, словно дискотека, вспышки – это значит, там внизу идёт гроза».

Ещё псковичка в очередной раз решила развеять миф о монтаже и спецэффектах в фильме «Вызов». «В нашем фильме все кадры из купола прекрасны. И все безумные цвета и блики, снятые там – настоящие», – заверила поклонников актриса.

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