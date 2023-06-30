Представители псковских профсоюзов с рабочим визитом побывали в Белоруссии

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Делегация псковских профсоюзов во главе с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым, сотрудников аппарата и председателей областных отраслевых профсоюзных организаций посетили Белоруссию с рабочим визитом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках рабочей поездки делегация встретилась с председателем Каменецкого районного объединения профсоюзов Оксаной Высогроцкой, ознакомились с работой первичной профсоюзной организации Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща» и Каменецкого районного объединения профсоюзов.

«У белорусских профсоюзов огромный опыт работы, различные подходы и методики решения вопросов. Псковское профдвижение сильное, и мы всегда готовы учиться и перенимать опыт. Мы рады, что у нас есть такие партнёры в Белоруссии», – подчеркнул Игорь Иванов.

Кроме того, в ходе рабочей поездки псковская делегация возложила цветы к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой».

В рамках поездки в Белоруссию было запланировано подписание соглашения о сотрудничестве и несколько деловых встреч, а также посещение культурных объектов страны.