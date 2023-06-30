Псковичи почтили память партизан и подпольщиков

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Памятный митинг ко Дню партизан и подпольщиков, состоялся в Пскове вчера, 29 июня. Об этом сообщает ПАИ.

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, военнослужащие 76-й дивизии 234-го гвардейского десантно-штурмового полка, воспитанники военно-патриотического центра «Патриот» и жители города.

«Сейчас такие мероприятия как никогда актуальны, когда мы сплотились против общего врага. Псковские партизаны внесли очень большой вклад для победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что практически с первых дней наш город был оккупирован, и благодаря псковичам, которые работали в подполье, мы в итоге одержали победу. Нужно не забывать наши подвиги, напоминать о них молодому поколению, прививать патриотизм в школах», – отметил Виталий Сухинский.

Присутствовавшие на митинге почтили память погибших псковских партизан и подпольщиков минутой молчания и возложили цветы к Партизанскому камню. Кроме того, во время мероприятия участники услышали песни военных лет.

Отметим, что на территории Псковской области в годы войны действовали 57 тысяч партизан. В результате трёхлетних ожесточенных боев и диверсий они уничтожили 150 тысяч солдат, 1 600 паровозов, 24 тысячи вагонов, 120 самолётов, другую военную технику.