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НовостиОбщество30 июня 2023 6:40

В завершении июня псковичей ждут кратковременные дожди и грозы

Источник:kp.ru
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Сегодня, 30 июня, в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью без существенных осадков. Ветер будет дуть западных направлений умеренный, днем при грозе порывистый. Температура днем составит до +23...+28 градусов, ночью возможно до +10...+15 градусов.

В Пскове днем ожидаются кратковременные дожди, гроза, ночью без существенных осадков. Ожидается температура до +26...+28 градусов днем, а ночью прогнозируют всего до +13...+15 градусов.

В Великих Луках также днем возможны кратковременные дожди, гроза, а вот ночью существенных осадков не будет. Температура днем: до +26...+28 градусов, ночью может опустится до +11...+13 градусов.