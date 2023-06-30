16-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем

.

Несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП в Печорском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

28 июня в поселке Кривск, 16-летний мотоциклист выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Vito. Водителем автомобиля являлся 59-летнего мужчины, который не успел быстро среагировать на действия парня.

В результате ДТП пострадал юный мотоциклист. Молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.