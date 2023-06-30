16-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем

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Несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП в Печорском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
28 июня в поселке Кривск, 16-летний мотоциклист выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Vito. Водителем автомобиля являлся 59-летнего мужчины, который не успел быстро среагировать на действия парня.
В результате ДТП пострадал юный мотоциклист. Молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.