Владимир Путин поблагодарил псковского губернатора за поддержку предпринимательства в регионе

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за помощь в продвижении продукции местных предприятий. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава государства подчеркнул, что руководство Псковской области «работает в диалоге с предприятиями и видит мощный ресурс долгосрочного развития территорий в поддержке активных социально ориентированных людей».

Отметим, что 29 июня в рамках выступления на пленарном заседании 3-го ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве президент оценил работу Псковской области.

«Считаю, что нам нужна целенаправленная политика всемирного продвижения отечественных брендов, причем на всех уровнях. И конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Это очень важное направление совместной работы. Ведь именно в городах, населенных пунктах начинается путь небольших предприятий, локальных брендов к общероссийской известности, к проектам федерального и, я надеюсь, международного масштаба», – подчеркнул Владимир Путин.