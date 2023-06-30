3 и 4 июля на Октябрьском проспекте будет проходить укладка верхнего слоя асфальта

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Подрядная организация будет укладывать верхний слой асфальта на Октябрьском проспекте на участке от улицы Свердлова до улицы Гражданской в Пскове 3 и 4 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Для движения транспорта будет закрыт выезд с улицы Кузнецкой со стороны кинотеатра «Победа» (объезд – улицы Спортивная и Гражданская) и заезд на улицу Свердлова (объезд – улица Гоголя) 3 июля. Движение транспорта будет разрешено по второй половине дороги по одной полосе в каждую сторону. Кроме того, автобусную остановку «Летний сад» перенесут к дому № 15 на Октябрьском проспекте.

Ремонтные работы будут идти на левой половине дороги 4 июля. Соответственно будет перекрыто движение на улице Кузнецкой со стороны гостиницы «Октябрьская» (объезд – улицы Льва Толстого и Гражданская) и заезд на улицу Свердлова (объезд – улица Гоголя). А остановку «Летний сад» перенесут к дому № 28 на Октябрьском проспекте.