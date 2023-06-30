В рамках рабочей поездки в Псковской область прибыл помощник президента РФ

Фото из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Помощник президента России Андрей Фурсенко посетил Псковскую область с рабочим визитом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По словам главы региона, в рамках рабочей встречи Андрей Фурсенко посетил новый учебно-лабораторный корпус медицинского факультета ПсковГУ.

«Андрей Александрович с самого начала поддерживал наш проект. В рамках профильного стратегического проекта программы "Приоритет 2030" планируется подготовить 1,5 тысяч медицинских специалистов», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что совместно с Андреем Фурсенко обсудил планы по дальнейшему развитию ПсковГУ и прохождение предстоящей приемной кампании. Отметим, что в 2024 году количество бюджетных мест в вузе будет увеличено на 40%. «На очные программы бакалавриата и специалитета выделено 920 мест», – уточнил глава региона.Михаил Ведерников добавил, что помощник президента России также стал участником в образовательном модуле «Гуманитарные истоки и смыслы будущего».

«Развитию образования сегодня уделяется особое внимание и на федеральном, и на региональном уровне. Планы у нас масштабные, амбициозные. Благодарю Андрея Александровича за поддержку», – заключил губернатор.