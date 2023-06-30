Гдовский район получил звание «Край партизанской славы»

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Гдовскому району присвоили звание «Край партизанской славы». Соответствующий указ подписал глава Псковской области Михаил Ведерников. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

«Присвоить муниципальному образованию "Гдовский район" почётное звание Псковской области "Край партизанской славы"», – написано в тексте документа.

Отметим, что такое решение приняли на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётного регионального звания «Край партизанской славы» 21 июня.

В этом году на присвоение почётного звания «Край партизанской славы» претендовали Гдовский и Усвятский муниципалитеты.

Отметим, что закон Псковской области «О почётном звании Псковской области "Край партизанской славы"» был принят в регионе ещё в 2017 году. Инициаторами стали жители Дедовичского района, звание было необходимо для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, которые совершали подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

Кроме того, посммо звания каждый муниципалитет ежегодно получает грант на сумму 500 тысяч рублей, средства можно направлять на развитие патриотического движения по самым разным направлениям.

С 2018 года почётное региональное звание присвоено пяти районам Псковской области: Себежскому, Дедовичскому, Невельскому, Новосокольническому и Струго-Красненскому.

Гдовский район находился под оккупацией свыше 900 дней. Житель Гдовского района Иван Никитин стал одним из первых партизан — Героев Советского Союза. На территории муниципалитета партизанское движение было массовым, за первые месяцы оккупации были созданы три партизанских отряда и четыре партизанские группы.